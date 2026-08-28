Golpe deixa comprador de carro com prejuízo de R$ 9 mil em Jardim Alegre

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Vítima encontrou anúncio de um Corsa 2003 e fez Pix após conversar com suposto intermediário

Um morador de Jardim Alegre caiu em um golpe durane a compra de um veículo na quinta-feira (27), em Jardim Alegre. A vítima fez um Pix de R$ 9 mil, mas não recebeu o automóvel.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem procurava um veículo para trabalhar quando encontrou, em uma rede social, um anúncio de um Corsa 2003 por R$ 9 mil.

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Ele entrou em contato com o anunciante e iniciou a negociação. Depois, outro número falou com a vítima, usando a foto de um conhecido para tentar ludibriá-la.

O suposto conhecido afirmou que conhecia o dono do veículo e ajudaria na negociação. Em seguida, pediu um Pix de R$ 9 mil.

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Para convencer a vítima, disse que já estava com a chave do veículo e no cartório para realizar a transferência.

A vítima fez o pagamento, mas o veículo não foi entregue. A Polícia Militar prestou as orientações aos envolvidos e encaminhou o boletim à Polícia Civil de Ivaiporã, para instauração de inquérito.

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