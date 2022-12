Golpe de veículo anunciado na internet faz nova vítima em Cambira

Da Redação

A Polícia Militar da região registrou, nesta segunda-feira (19), mais um caso de estelionato a partir de anúncios de venda de veículos pela internet. Desta vez, o caso foi registrado em Cambira, no Vale do Ivaí, a partir do anúncio de venda de uma motocicleta. O dono da motocicleta, de Cambira, e o comprador, de Marialva, foram enganados por um intermediador.

Na Polícia, um morador de Marialva explicou que viu, no domingo (18), o anúncio de venda de uma motocicleta Honda CG Fan, ano 2005. Encontrou o anúncio nos serviços de classificados do Facebook e passou a negociar com o suposto vendedor, através de conversas por aplicativo, no celular.





Após acertar valores da transação, a vítima foi, nesta segunda-feira (19), até Cambira, para ver a moto, que estaria com o sobrinho do suposto vendedor. Só depois ele descobriu que era o verdadeiro dono da motocicleta que estava com o veículo. Depois de ver a motocicleta, já no despachante, a vítima fez dois depósitos, totalizando o valor combinado, em uma conta bancária, em nome de um terceiro.

Questionado, o dono da motocicleta explicou que havia anunciado a motocicleta para venda no mesmo domingo (18), e que, em seguida, foi procurada por uma pessoa interessada na compra, e que informou que um sobrinho havia se interessado pelo veículo e que iria vê-lo na segunda-feira (19). Caso decidisse ficar com a moto, faria a transferência no valor combinado.

Assim que recebeu as transferências realizadas pela vítima, de Marialva, o golpista teria bloqueado os dois envolvidos, impedindo novos contatos. O estelionatário conversava com as duas pessoas e as manipulou, aplicando o golpe.

As vítimas foram orientadas e o caso foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, para as providências legais.

