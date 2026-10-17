Golpe da tela compartilhada causa prejuízo de quase R$ 8 mil

Vítima de São Pedro do Ivaí acreditou falar com funcionário do banco e teve a conta zerada por estelionatário

Uma moradora de São Pedro do Ivaí procurou a Polícia Militar (PM) na sexta-feira (16) após ter a conta bancária esvaziada por criminosos. A vítima perdeu mais de R$ 7,7 mil em um golpe após ser enganada e orientada a liberar o acesso do próprio celular para um estelionatário.

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O crime começou na tarde de quinta-feira (15), quando a mulher recebeu uma ligação de um homem que fingiu ser segurança do banco onde ela possui conta. Usando o pretexto de realizar supostos procedimentos de proteção no sistema, o golpista convenceu a vítima a compartilhar a tela do aparelho, o que permitiu aos criminosos visualizarem e manipularem o aplicativo bancário.

A descoberta da fraude ocorreu apenas no dia seguinte. Ao tentar acessar o banco pelo celular, a moradora percebeu que não havia mais dinheiro disponível. Ela foi imediatamente até a agência, localizada no Centro da cidade, e solicitou um extrato detalhado.

O documento revelou a rapidez da ação criminosa: foram feitas três transferências que somaram R$ 886,74, além do pagamento de um boleto no valor de R$ 6.900,00.

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A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que deverá rastrear as contas que receberam os valores para tentar identificar os autores do crime.