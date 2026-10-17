Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Golpe da tela compartilhada causa prejuízo de quase R$ 8 mil

Vítima de São Pedro do Ivaí acreditou falar com funcionário do banco e teve a conta zerada por estelionatário

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Golpe da tela compartilhada causa prejuízo de quase R$ 8 mil
Autor Vítima de golpe procurou a Polícia Militar em São Pedro do Ivaí - Foto: Imagem ilustrativa

Uma moradora de São Pedro do Ivaí procurou a Polícia Militar (PM) na sexta-feira (16) após ter a conta bancária esvaziada por criminosos. A vítima perdeu mais de R$ 7,7 mil em um golpe após ser enganada e orientada a liberar o acesso do próprio celular para um estelionatário.

-LEIA MAIS: Briga de vizinhos termina com prisões por racismo e agressão em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime começou na tarde de quinta-feira (15), quando a mulher recebeu uma ligação de um homem que fingiu ser segurança do banco onde ela possui conta. Usando o pretexto de realizar supostos procedimentos de proteção no sistema, o golpista convenceu a vítima a compartilhar a tela do aparelho, o que permitiu aos criminosos visualizarem e manipularem o aplicativo bancário.

A descoberta da fraude ocorreu apenas no dia seguinte. Ao tentar acessar o banco pelo celular, a moradora percebeu que não havia mais dinheiro disponível. Ela foi imediatamente até a agência, localizada no Centro da cidade, e solicitou um extrato detalhado.

O documento revelou a rapidez da ação criminosa: foram feitas três transferências que somaram R$ 886,74, além do pagamento de um boleto no valor de R$ 6.900,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou a vítima. O caso agora segue para investigação da Polícia Civil, que deverá rastrear as contas que receberam os valores para tentar identificar os autores do crime.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ESTELIONATO golpes Prevenção segurança tela compartilhada
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV