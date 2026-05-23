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PREJUÍZO

Golpe da moto na internet faz morador de Cambira perder mais de R$ 2 mil

Criminosos clonaram o aplicativo de mensagens de um amigo da vítima para confirmar o falso estado do veículo e garantir o pagamento

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 11:22:44 Editado em 23.05.2026, 11:22:39
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Golpe da moto na internet faz morador de Cambira perder mais de R$ 2 mil
Autor Pagamento foi realizado via Pix - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa/Agência Brasil

Um homem de 39 anos foi vítima de estelionato em Cambira (PR). Ele perdeu R$ 2,5 mil após cair em um golpe complexo envolvendo a venda de uma motoneta em uma rede social e a clonagem do contato de um conhecido. A denúncia foi realizada na tarde desta sexta-feira (23).

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A vítima relatou à Polícia Militar que negociava a compra de uma Honda Biz anunciada em uma plataforma de vendas online, cujo suposto vendedor afirmava morar em Maringá. Para garantir que o veículo estava em boas condições, o comprador pediu a um amigo que fosse avaliar a moto.

Pouco tempo depois, o homem começou a receber mensagens que pareciam ser deste amigo, confirmando que a motoneta estava em ótimo estado e orientando que o negócio fosse fechado. Confiando na indicação, o morador fez uma transferência via Pix para a conta de um terceiro e chegou a enviar a foto da carteira de motorista de sua esposa para que a suposta documentação do veículo fosse transferida.

A fraude só foi descoberta horas mais tarde, quando o comprador telefonou diretamente para o amigo para conversar sobre o caso. Durante a ligação, ele descobriu que o colega sequer havia ido checar a moto, tampouco havia recebido qualquer endereço do vendedor. A suspeita é de que os golpistas tenham clonado o aplicativo de mensagens do amigo apenas para enganar a vítima e validar a venda falsa.

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A Polícia Militar registrou o caso e orientou o homem sobre os procedimentos legais.

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clonagem de contatos ESTELIONATO fraudes online GOLPE Segurança Digital venda de veículo
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