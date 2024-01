Gol fica destruído após acidente com locomotiva em Mandaguari

Um veículo Volkswagen Gol ficou completamente destruído após se envolver em um acidente com uma locomotiva na manhã desta quarta-feira (3) em Mandaguari, região do Vale do Ivaí, no norte do Paraná. A batida entre carro e trem aconteceu por volta das 10 horas, no cruzamento da Avenida dos Pioneiros com o Jardim Esplanada.

Conforme uma imagem publicada pelo Portal Agora, de Mandaguari, a parte traseira do Gol foi atingida pelo trem e ficou totalmente destruída. Apesar do grande susto e do enorme prejuízo, o motorista do carro saiu ileso do acidente. O maquinista também não sofreu ferimentos.

Uma equipe da empresa Rumo, responsável pela composição férrea, foi acionada e compareceu ao local. Eles prestaram o apoio necessário ao motorista e todas as medidas cabíveis foram tomadas. Não há informações sobre como o acidente aconteceu.

