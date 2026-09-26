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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Gol derruba dois postes e motorista deixa local em Ivaiporã

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (25), na Rua Placídio Miranda, nas proximidades do Jardim Casa Grande

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Gol derruba dois postes e motorista deixa local em Ivaiporã
Autor A equipe da PM encontrou os dois postes caídos e fios espalhados pela via. - Foto: Reprodução

Dois postes da rede pública foram derrubados após um Volkswagen Gol atingir a estrutura na Rua Placídio Miranda, em Ivaiporã, na noite de sexta-feira (25). O acidente ocorreu nas proximidades do Jardim Casa Grande.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h45. Ao chegar ao local, a equipe encontrou os dois postes caídos e fios espalhados pela via.

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Os policiais também localizaram fragmentos do para-choque de um veículo. O Corpo de Bombeiros, responsável pelo primeiro atendimento na ocorrência, obteve a informação de que que o veículo envolvido era um Gol prata.

O motorista e o veículo já haviam deixado o local antes da chegada da polícia. A equipe fez buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizá-los.

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A colisão provocou danos na estrutura e afetou serviços da região. Equipes da concessionária de energia e de uma empresa de internet foram mobilizadas para fazer os reparos.

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