Gol derruba dois postes e motorista deixa local em Ivaiporã

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (25), na Rua Placídio Miranda, nas proximidades do Jardim Casa Grande

Dois postes da rede pública foram derrubados após um Volkswagen Gol atingir a estrutura na Rua Placídio Miranda, em Ivaiporã, na noite de sexta-feira (25). O acidente ocorreu nas proximidades do Jardim Casa Grande.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h45. Ao chegar ao local, a equipe encontrou os dois postes caídos e fios espalhados pela via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Blitz da Lei Seca aborda carros e motos no acesso Wekerlim, em Faxinal

Os policiais também localizaram fragmentos do para-choque de um veículo. O Corpo de Bombeiros, responsável pelo primeiro atendimento na ocorrência, obteve a informação de que que o veículo envolvido era um Gol prata.

O motorista e o veículo já haviam deixado o local antes da chegada da polícia. A equipe fez buscas nas proximidades, mas não conseguiu localizá-los.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A colisão provocou danos na estrutura e afetou serviços da região. Equipes da concessionária de energia e de uma empresa de internet foram mobilizadas para fazer os reparos.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



