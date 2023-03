Godoy Moreira realiza 13º Conferência Municipal de Saúde

Da Redação

Conferência elencou propostas no setor

Na quinta-feira (30), a prefeitura de Godoy Moreira realizou a 13º Conferência Municipal de Saúde. O evento é realizado a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor novas diretrizes. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia”, a conferência reuniu propostas e elegeu os novos membros do Conselho Municipal de Saúde. As propostas elencadas serão levadas para a conferência estadual, que reunirá as melhores do estado para serem discutidas na conferência federal.

“Este espaço é muito importante para que a sociedade colabore na melhoria da saúde. É na conferência que ouvimos opiniões para elaborar novos planos e ações”, destacou o secretário de Saúde, Orlando Nascimento.

Uma palestra com base no tema central foi ministrada pela doutor em Saúde, a professora Silvia Karla Azevedo Vieira Andrade.

O prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, enumerou os investimentos em saúde, reforçando que o setor é uma das prioridades para a gestão. “Quando assumimos a prefeitura tivemos uma pandemia pela frente e fizemos um grande trabalho para cuidar do nosso povo. Vários investimentos fizemos, renovando a frota sanitária, estamos reformando o posto de saúde e construindo uma sala de espera para as pessoas esperarem o ônibus que leva para os hospitais da região, dentre muitos outros feitos. Saúde é prioridade e continuaremos trabalhando muito”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença da primeira dama, Elza Armando de Oliveira, do presidente da Câmara Municipal, Cristiano Prestes de Macedo, da presidente do Conselho Municipal de Saúde, Margarida da Silva Lino, represente da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã, José Roberto Fiorin, secretário de Administração, Constante Celine, dentre outras autoridades, lideranças, servidores públicos e população em geral.

