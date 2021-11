Godoy Moreira: homem é preso após tentar esfaquear a esposa

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi preso na segunda-feira (22), após tentar matar a mulher com um golpe de faca, em Godoy Moreira, no Vale do Ivaí. O caso foi em um sítio na localidade Água da Borboleta.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a vítima relatou aos policiais, que por volta de 10h30 quando chegou do serviço, o marido estava muito embriagado, xingando e dizendo que iria matá-la.

Momento em que o autor, pegou uma faca de aproximadamente 30 cm e desferiu um golpe contra a mulher, ela correu, sendo que a facada acertou a pia vindo fazer um furo na lata.

continua após publicidade .

Diante do risco de vida, a mulher fugiu do sítio pegando carona em um ônibus escolar até a cidade de Godoy, onde conseguiu contato via 190 e acionou a Polícia Militar (PM).

Os policiais se deslocaram a propriedade rural e encontraram o autor embriagado e muito agressivo. Diante do desejo de representar da vítima, o autor recebeu voz de prisão e junto com a faca foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de São João do Ivaí.