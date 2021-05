Godoy Moreira endurece decreto contra pandemia

Continua após publicidade

Um novo decreto publicado nesta sexta-feira (21) pela prefeitura de Godoy Moreira traz alterações no horário do toque de recolher, que passa a ser das 19h00 às 05h00, diferente do decreto estadual, que é das 22h às 5h. O horário de funcionamento do comércio também teve alteração.

De acordo com o documento, o comércio poderá funcionar de segunda a sábado no período das 06h00 às 18h00 e aos domingos das 06h00 às 13h00, desde que cumpram com os protocolos sanitários de segurança. O atendimento por delivery fica permitido de segunda a sábado, após às 18h00 até às 00h00 e aos domingos das 13h00 às 00h00.

Estão autorizados a funcionar 24 horas postos de combustíveis e farmácias, desde que respeitem os protocolos de segurança.