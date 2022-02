Godoy Moreira e Barbosa Ferraz reivindicam ponte sobre rio

Da Redação

Hoje a travessia sobre o Rio Corumbataí é feita por balsa

Uma demanda que promete não ficar esquecida é a construção da ponte para ligar os municípios de Godoy Moreira e Barbosa Ferraz. Hoje a travessia é feita por balsa e os prefeitos defendem que a largura do Rio Corumbataí não é tão extensa e que é preciso modernizar a situação para promover a logística de desenvolvimento na região.

Os prefeitos Primis de Oliveira e Edenilson Miliossi estiveram na semana passada na sede da Seil (Secretaria de Infraestrutura e Logística), acompanhados dos deputados Artagão Junior e Douglas Fabrício, onde puderam expor o pleito para o secretário Sandro Alex.

O prefeito de Godoy Moreira se diz otimista com as reuniões que estão acontecendo e que não desistirá desse projeto, assim como foi para conseguir as melhorias na PR-650. “Nosso município precisa ser respeitado e ter alternativas eficientes de acesso. O desenvolvimento somente ocorrerá através de investimentos que nos ajude em logística. Não podemos mais ficar no passado, estamos no século 21 e precisamos modernizar as coisas”, assinala Oliveira.

Na oportunidade, o secretário pediu apresentação de um projeto e garantiu que o pleito será amplamente discutido com o governo para seja aportado recursos. Primis esteve acompanhado dos servidores públicos Edson Calixto de Andrade e Luiz Aparecido Moreira.

