Godoy Moreira decreta medidas mais rígidas contra pandemia

Continua após publicidade

O aumento no número de casos de covid-19 em Godoy Moreira levou o prefeito Primis de Oliveira a decretar medidas mais restritivas em relação ao funcionamento do comércio e toque de recolher. O decreto 2.595/2021 entra em vigor nesta terça-feira (18) e exige medidas mais rígidas que as determinadas pelo Governo do Estado, incluindo multa para quem for flagrado sem máscara em espaços públicos.

No município, que chegou a ficar 30 dias sem nenhum novo caso confirmado e nesta data soma 85 confirmações e onze investigações, o toque de recolher terá início às 20 horas. A partir deste horário também fica proibida a comercialização e consumo de bebidas alcóolicas em espaços públicos.

O decreto também regulamento o funcionamento do comércio, que está autorizado a atuar de segunda a sexta-feira das 7 as 19h50. No sábado, o horário permitido é entre as 7 horas e meio-dia. Para o setor de alimentação, é permitido sistema delivery. O decreto também determina multa de R$ 200 para o cidadão flagrado sem máscara e, caso ele esteja em estabelecimento comercial, o proprietário do local também recebe autuação de R$ 500.

Em live transmitida nesta terça-feira, o prefeito Primis Oliveira destaca que não espera popularidade das medidas. “A situação é séria e grave. Nós fomos muito criticados pelas medidas que tomamos, acabamos cedendo e o resultado do Dia das Mães está aí. Temos dois moradores de Godoy no hospital e vamos endurecer. Os estabelecimentos que não atenderem as medidas serão inicialmente orientados, depois multados e se insistirem fechados”, comenta o prefeito que afirma que será marcada uma reunião com representantes do comércio e outros setores do município para apresentação das medidas e conscientização. “Querem falar mal de mim, que falem, mas minha preocupação é salvar vidas”, comenta o prefeito.

Segundo a Saúde municipal, mais medidas são necessárias tendo em vista a dificuldade de fechar a cadeia de transmissão, estratégia usada desde o início da pandemia no município, de isolar as pessoas que tiveram contato com os pacientes positivados.