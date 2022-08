Ginásio Esportes "Manecão" é reinaugurado em Faxinal

Da Redação

Dando início ao ‘Campeonato Municipal da Indústria e Comércio’, a Prefeitura de Faxinal reinaugurou na noite desta terça-feira, 23, o Ginásio Municipal de Esportes “Manecão”. O local estava fechado para diversas benfeitorias e por conta da pandemia da Covid-19.

Com investimento de quase R$ 800 mil, as benfeitorias incluíram a readequação de vestiários, banheiros (cadeirante) parte elétrica do ginásio, cobertura com manta térmica, reforma da quadra com piso profissional, cadeiras nas arquibancadas, além de readequação do sistema de água (drenagem) e construção de pontos de acessibilidade.

O nome do ginásio homenageia Manoel Bento Ozório Teixeira, o conhecido Manecão, um dos pioneiros do município, que chegou em Faxinal em 1945, quando ainda não estava instituído o município. Foi trabalhador do transporte, nas antigas jardineiras e com caminhão transportando suínos do então Distrito de São Sebastião a Ponta Grossa. Teve participação na política nos anos 60 e concorreu como candidato a vereador juntamente com o então prefeito, Dealcides Bahls, mas não foi eleito. Foi casado com a senhora Clotilde Schemberger Ozório (inmemóriam) e teve 5 filhos, Glaci Teixeira Soares, João Manoel Teixeira Ozório, José Lauro Teixeira Ozório, Eva Teixeira Ozório e Adão Teixeira Ozório. O ginásio foi inaugurado em 1988, pelo então prefeito na época, Dirceu Dutra Guerra.

O presidente da Câmara Municipal, Paulinho Portela, discursou em nome da Câmara de Vereadores, além de ressaltar a importância das melhorias feitas no ginásio, parabenizou o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo e equipe pela grande reforma da obra.

Vinicius Theodorovicz Costa, secretário de Planejamento, ressaltou a importância da prática esportiva em um ambiente como o novo Ginásio.

“É uma alegria muito grande participar de mais uma inauguração, além de várias que já tivemos desde o início da administração do prefeito Gallo, que começou em 2017. Aqui passa um filme em nossa cabeça, este local estava bem deteriorado, mas com a ajuda da população, Câmara Municipal, Rafael Cantagallo e equipe de funcionários que sonharam juntos esse projeto, hoje tudo isso é realidade. Vamos juntos, com muito trabalho e união, fazer uma cidade cada dia melhor”, frisa o secretário.

Para o prefeito Ylson Álvaro Cantagallo, o Gallo, a reforma do ginásio é mais um incentivo ao esporte.

“Hoje nós temos o melhor ginásio de esportes do Vale do Ivaí. Desde o início do nosso mandato, estamos incentivando nossos jovens com a prática esportiva. Já entregamos meu Campinho, quadra coberta na Vila Nova, Jardim Nossa Senhora de Fátima e Lago Saracura, que conta com campo de futebol suíço, quadra de vôlei de areia, futevôlei e beach tennis” - Ylson Álvaro Cantagallo, prefeito - Ylson Álvaro Cantagallo, prefeito

Reforma

Reforma do ginásio: R$ 260.000,00

Piso: R$144.000,00

Cobertura: R$ 50.000,00

Cadeiras para as arquibancadas: R$ 300.000,00



Participaram da solenidade: os familiares do homenageado; filhas Glaci Teixeira Soares e Eva Teixeira Ozório e a neta Michela Schemberger de Almeida; a secretária de Educação, Eliane Felício de Souza Toni; o vice-prefeito Pedro Moreira, o Galdério e vereadores, Sueder Martins; Marcela Carvalho Rodrigues; Clarice Portela; Édi Willian Moreira dos Santos; Carlinhos Vila; Carlinhos do Cantinho do Coração e Ozias Marcelino dos Santos.

