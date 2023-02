Ginásio de Esportes Alcebíades Alves em Ivaiporã ganha nova pintura

Da Redação

Palco de grandes eventos esportivos, sociais e culturais no município, o Ginásio de Esportes Alcebíades Alves em Ivaiporã passa por obras de melhorias, visando proporcionar um ambiente mais agradável aos servidores do Departamento de Esporte, atletas e ao público.

A pintura faz parte de um conjunto de melhorias planejado para o Departamento de Esporte, que recebeu a visita do prefeito em exercício Marcelo Reis. Uma das prioridades da gestão é fortalecer as modalidades esportivas.

“Em 2022, alcançamos ótimos resultados esportivos com as equipes do futsal, voleibol, basquete, tênis de mesa, futebol sub14 e malha, por exemplo. Além disso, estamos investindo nos bairros com a implantação das unidades do Meu Campinho e retomando a reforma do Complexo Esportivo Mourão Filho”, citou Marcelo Reis.

O prefeito afirmou que as modalidades esportivas são prioridades – inclusive nas escolas municipais. “É muito importante estimular o Esporte, a Educação e a Assistência Social. E, pensando na socialização, iremos investir no esporte náutico, disponibilizando a Escola de Caiaque no Lago do Parque Jardim Botânico, que se transformou numa grande área de lazer”, referiu Marcelo Reis.

A Prefeitura está investindo em 6 caiaques individuais, 6 duplos e 8 pranchas de Stand Up.

