Gil assina ordem de servico do Parque e Exposiçao na sexta

O prefeito deIvaiporã, Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, e o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, assinarão a Ordem de Serviço para construir o Parque de Exposições, onde a Expovale voltará a ser realizada. O acesso será pela Estrada do Ouro Verde e pela PR-466.

A solenidade de assinatura da Ordem de Serviço acontecerá na sexta-feira, dia 20 de maio, às 16h00, no Trevo Ouro Verde, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti Sabóia, deputado federal Sérgio Souza, diretores dos Departamentos Municipais da Prefeitura, representantes das forças de segurança – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, vereadores, população do município, empresários, lideranças políticas do município e da região, presidentes de sindicatos rurais e de bairros.

O Parque de Exposições é uma das obras mais modernas do município de Ivaiporã e ocupará uma área de 159 mil m² ao lado do Trevo Ouro Verde. O projeto é assinado pela arquiteta Silvana Zurlo e será executado pela Construtora Paralelo Engenharia de Curitiba – vencedora da licitação e responsável por grandes obras em 25 anos de mercado.

Recursos

A obra de construção do Parque de Exposições foi homologada em R$ 5.099.990,00 . Trata-se de emenda do deputado federal Sérgio Souza (R$4.775.000,00) empenhada no Ministério da Agricultura e recursos livres da Prefeitura (R$ 324.990,00 ).

O Parque de Exposições de Ivaiporã inclui, por exemplo, praça de eventos, praça de alimentação, setor administrativo, casa do criador, pavilhão industrial, pavilhão agrícola, área para expositores, arena de shows e rodeios, palco e camarins, camarotes, recinto de leilões, mangueira, barracão de gado de leite, pista de julgamento, recepção de animais, baias de equinos, pista para provas de tambor, arquibancadas, espaço para trailer, caminhões e camping, e área para parque de diversão.

“Com a construção do Parque de Exposições será possível promover eventos sociais, culturais, políticos, econômicos, esportivos e de lazer, o que resultará no fortalecimento da economia do município – além de estimular o turismo, agronegócio, exposições, palestras e a geração de emprego”, exemplificou o prefeito Carlos Gil.

O município terá um grande avanço no desenvolvimento com a construção do Parque de Exposições, Trevo Ouro Verde, implantação de empresas nos Parques Industriais I e II, e a duplicação do acesso secundário. “Foi pensando no crescimento de Ivaiporã e na geração de empregos que dedicamos a maior parte do 1º ano do mandato à elaboração de diversos projetos que beneficiassem a população”, informou Carlos Gil.