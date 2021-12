Da Redação

Gestão Lauro Junior tem 92% de aprovação em Jandaia do Sul

Consulta popular realizada pela empresa Ágili Pesquisas e Marketing aponta que a administração do prefeito Lauro Junior (PSL) e do seu vice Dionísio Costa Alves (Podemos), o Fifa, de Jandaia do Sul, tem 92% de aprovação da população. A pesquisa independente de opinião pública foi feita no dia 8 de dezembro pelo sistema de amostragem quantitativa e estratificada, tendo sido ouvidas 366 pessoas maiores de 16 anos, entre homens e mulheres, que moram em Jandaia do Sul.

Dentre os temas abordados, por meio de questionário, a pesquisa avaliou junto à população a equipe de Governo e a administração municipal, os principais serviços públicos, além das eleições de 2022 e os Governos Estadual e Federal. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Do total de entrevistados, 92,08% aprovaram a atual administração e apenas 5,46% reprovaram (2,46% não sabe ou não respondeu). Sobre o trabalho realizado pela equipe de Governo do município, 63,19% dos entrevistados avaliaram como bom, enquanto 17,86% consideraram ótimo. Questionados sobre o nível de esperança com relação à melhora e ao futuro da cidade, 68,22% afirmaram estar esperançosos e 13,97% escolheram a opção “muito esperançosos”. Sobre os serviços médicos municipais, a maioria dos jandaienses (43,20%) considerou como bons e outra parcela (5,14%) avaliou como ótimos.

A pesquisa também colheu a opinião das pessoas sobre a conservação dos espaços públicos: praças (57,93% - bom; 4,88% - ótimo), escolas (60,12% - bom; 4,91% - ótimo), postos de saúde (57,45% - bom; 4,86% - ótimo), iluminação pública (64,42% - bom; 3,68% - ótimo), limpeza das ruas (63,11% - bom; 3,96% ótimo) e coleta de lixo (64,11% - bom; 3,99% ótimo).

Perguntado sobre os resultados desta pesquisa, o prefeito Lauro Junior diz que os dados demonstram que a população jandaiense reconhece o trabalho que vem sendo realizado pelas equipes dos diferentes setores da administração municipal. “Esse resultado nos motiva a acelerar nosso trabalho para continuar atendendo às expectativas e necessidades da população de Jandaia do Sul”, completa o prefeito.

Administração atual caminha para ser melhor que a anterior

Em um comparativo de mandatos, de uma maneira geral, 77,05% dizem que a atual gestão será melhor que o mandato passado. Quando questionados sobre as eleições de 2022, 63,19% da população de Jandaia do Sul considera importante votar nos candidatos apoiados pelo prefeito Lauro Junior.

A pesquisa também avaliou os Governos Estadual e Federal. De uma maneira geral, 58,90% dos jandaienses reprovam a administração do Presidente Jair Bolsonaro, enquanto 34,25% aprovam e 6,85% não souberam responder. Em relação ao Governo Estadual, 64,29% aprovam a maneira como o governador Ratinho Junior governa o Paraná, 25,27% reprovam e 10,44% não souberam responder.

Por, Edison Costa