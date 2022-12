Gestão Carlos Gil tem 92% de aprovação em Ivaiporã

Da Redação

Para 80,79% dos entrevistados, Gil está cumprindo seu plano de governo

Pesquisa divulgada nesta semana mostra que a gestão do prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil (PSD), teve 92,11% de aprovação dos eleitores entrevistados. O levantamento, realizado pela empresa Global Pesquisas entre os dias 21 e 22 de dezembro, ouviu 380 moradores com mais de 16 anos que possuem título de eleitor, com intuito de avaliar a situação administrativa do município. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

A pesquisa também mostrou os seguintes percentuais de avaliação da gestão do prefeito: 5,26% dos entrevistados desaprovam e 2,63% não souberam responder. Para 80,79% dos entrevistados, Gil está cumprindo seu plano de governo, enquanto 11,32% acreditam que ele não está cumprindo e 7,89% não souberam responder. O instituto de pesquisa também pediu que o eleitor comparasse a atual administração com a gestão anterior e 70,7% dos entrevistados consideram a atual gestão melhor do que a antiga, 23,68% igual, 0,79% pior e 4,74% não souberam responder.

O prefeito diz que ficou imensamente feliz com o índice de aprovação de sua gestão. Na opinião dele, isso comprova que a administração é eficaz e está levando bons serviços para a população. “Foi um ano excelente. Conseguimos cumprir todas as metas estipuladas. Estou na metade do mandato e mais de 80% do plano de governo já foi feito ou está em andamento. Foi um ano de muitos recursos conquistados”, destacou o prefeito.

Segundo Gil, atualmente a prefeitura dá andamento em 56 obras e o objetivo para o próximo ano é liquidar os empreendimentos que beneficiarão diretamente a qualidade de vida da população.

DEPARTAMENTOS

O levantamento também aponta o índice de satisfação da população em relação aos departamentos municipais. A educação obteve a melhor avaliação, com 72,37% de aprovação. Outros 10,5% consideram o ensino municipal regular, 1,32% ruim/péssimo e 15,79% não souberam responder.

O setor de obras urbanas também recebeu aprovação de 71,71% dos entrevistados que consideram bom ou ótimo, 14,29% regular, 2,29% ruim/péssimo e 11,71% não souberam responder. Já as estradas de Ivaiporã receberam 63,16% de aprovação, enquanto 15,79% consideram regular, 9,47% ruim péssimo e 11,58% não tiveram resposta.

O instituto de pesquisa também perguntou como como o eleitor classifica a assistência social municipal e 65,79% responderam boa/ótima, 9,47% regular, 3,16% ruim/péssima e 21,58% não souberam responder.

A opinião sobre o atendimento prestado pela prefeitura também foi investigada e 54,21% das pessoas classificaram como bom e ótimo, 15,79% como regular, 7,89% ruim ou péssimo e 22,11% não souberam responder.

Outros setores foram analisados como o departamento de agricultura 67,89%, cultura (65,79%) e esporte (52,63%).

POPULAÇÃO APONTA ONDE É PRECISO MELHORAR

Os entrevistados também responderam sobre qual é o maior problema no município de Ivaiporã e 46,05% responderam saúde, 21,05% geração de emprego, 6,58% segurança, 5,26% moradias, 3,95% outros, 7,89% nenhum, 9,21% não soube responder.

A Global Pesquisas também perguntou por que a saúde é um problema para o município. Entre os principais motivos apontados estão a demora (50%), falta de medicamentos (12%), atendimento ruim (10%) e falta de médicos (9%). De modo geral, 34,2% dos eleitores ouvidos na pesquisa classificaram o setor de saúde como bom e ótimo, 33,6% regular, 25,5% péssimo e 6,58% não souberam responder.

Por Cindy Santos.

