Gestante invade casa e agride idoso de 89 anos para roubar

Nesta quinta-feira (31), o Canal HP informou que um idoso de 89 anos teve sua casa invadida e foi roubado por uma gestante, no município de Lunardelli.

Conforme a matéria, inicialmente, a informação era de que o idoso teria levado a mulher para casa e, após isso, teria sido furtado. No entanto, a família da vítima entrou em contato com a equipe de reportagem e relatou que a versão registrada pela polícia não condiz com o que realmente aconteceu.

Segundo uma familiar, que preferiu não se identificar, mas informou que o idoso é seu avô, o homem estava na casa de um de seus filhos quando disse que iria para sua casa tomar banho. No momento, uma mulher que estaria grávida adentrou o local sem permissão, colocou a vítima contra a parede e tomou uma quantia de R$ 40.

Ainda, segundo a neta, a mulher desconhecida revirou toda a casa à procura de mais dinheiro e, como o seu avô não tinha mais nada, o agrediu com muita violência, causando vários hematomas. Após as agressões, a mulher fugiu do local.

Conforme matéria do Canal HP, a família está indignada com a situação e não sabe quem seria mulher desconhecida. A informação de que uma mulher grávida foi vista no bairro da vítima partiu de vizinhos, mas ninguém sabe dizer quem é.





Fonte: Informações do Canal HP.