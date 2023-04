Gestante e outras 4 pessoas ficam feridas após acidente na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Gol com 4 pessoas acabou caindo em um barranco

Um acidente foi registrado nesta segunda-feira (10) no quilômetro 51 da PR-466, na saída do município de Kaloré para Borrazópolis, no Vale do Ivaí. Uma mulher grávida de 35 semanas e outras quatro pessoas ficaram feridas.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária, um veículo VW/Gol estava sendo conduzido por um homem, de 25 anos, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e colidiu contra a lateral de um Jeep Compass que vinha no sentido oposto.

fonte: Blog do Berimbau

O Compass saiu para a margem esquerda da rodovia, e o Gol acabou caindo em um barranco. No Gol estavam pelo menos quatro pessoas, enquanto que o Jeep era conduzido por uma gestante de 30 anos e moradora de Jandaia do Sul.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Carreta tomba na PR-445 entre Mauá da Serra e Tamarana



Os envolvidos no acidente foram levados até um hospital da cidade de Kaloré com ferimentos. A gestante não apresentou ferimentos graves e, conforme informações, o bebê está bem.

Já na unidade de saúde, a Polícia Militar (PM) de Kaloré foi acionada após as vítimas se alterarem no local. A equipe policial conseguiu controlar a situação e todos foram socorridos.

continua após publicidade .





Fonte: Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News