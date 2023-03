Gestante é encaminhada ao hospital com ferimentos, e acusa familiares

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Deu entrada no Hospital Municipal José Ortega Vasquez na tarde de domingo (12), em Jardim Alegre, uma mulher grávida com ferimentos que acusava ter sido agredida pela a avó e outra mulher.

continua após publicidade .

A Polícia Militar foi chamada, e chegando ao local foi constatado que a gestante estaria com várias lesões e ficaria no hospital sendo medicada e em observação até o dia seguinte.

- LEIA MAIS: Acidente entre carros no norte pioneiro deixa três feridos, na PR-436

continua após publicidade .

Em conversa com a paciente, ela relatou aos policiais militares, que é usuária de crack.

Disse ainda, a equipe que pagou R$ 100,00 através de PIX para seu tio, e que ele passaria o valor em pedras de crack, porém passou 8 pedras, e que teria que devolver a quantia de R$ 20,00.

Quando ela cobrou essa quantia foi agredida por sua avó e outra mulher, ambas desferiram vários socos e chutes na barriga dela.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, os policiais foram à residência indicada pela vítima, onde sua avó mora.

A avó relatou, que sua neta estava muito alterada e se machucou tentando entrar na residência pulando o muro, e que os vizinhos presenciaram. No momento o tio já não se encontrava no local, sendo a avó orientada e liberada.

Ainda segundo a PM, com frequência recebem denúncias da traficância do tio que mora em Ivaiporã e durante o dia usa a residência de sua mãe em Jardim Alegre para a prática do crime.

Posteriormente a equipe policial confeccionou o B.O.U que foi encaminhado para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil, para as medidas cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News