Gestante é agredida na cabeça pelo companheiro em Califórnia

Uma mulher grávida foi agredida pelo próprio companheiro em Califórnia, no Vale do Ivaí, na manhã desta sexta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tem 32 anos e estava em sua casa quando o homem a agrediu na cabeça.

O suspeito, de 33, não havia sido preso até a publicação desta matéria.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi até a polícia junto com uma criança, de 4 anos, e relatou a agressão. A equipe policial encaminhou a gestante de 29 semanas para uma unidade de saúde do município. De acordo com as autoridades, ela estava bastante abalada.

Ela recebeu os atendimentos necessários e precisou ser medicada, pois sentia dores e mal-estar.

A Polícia Militar (PM) realizou buscas, porém o agressor não foi localizado.

