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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Gestante denuncia agressão após briga com a mãe em Faxinal

Mulher grávida de 11 semanas procurou a Polícia Militar após discussão com a mãe terminar em agressões

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 07:25:39 Editado em 13.05.2026, 07:25:35
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Gestante denuncia agressão após briga com a mãe em Faxinal
Autor PM atendeu ocorrência envolvendo gestante em fase inicial da gravidez - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma gestante de 11 semanas denunciou agressão após briga com a mãe em Faxinal na noite de terça-feira (12). O caso aconteceu , depois de uma discussão sobre o conserto e o local onde um veículo da família deveria ficar.

Segundo a Polícia Militar, o desentendimento começou por divergências familiares relacionadas ao carro. Durante a discussão, mãe e filha entraram em luta corporal.

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A gestante relatou aos policiais que, além das agressões físicas, também sofreu ofensas verbais durante a confusão.

Conforme o boletim, a vítima apresentava escoriações na face e no seio esquerdo quando buscou atendimento no Destacamento da Polícia Militar.

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Diante da situação, as duas foram encaminhadas ao hospital para a realização de laudo de lesões corporais.

Na sequência, mãe e filha foram levadas à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.

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´polícia AGRESSÃO conflito familiar conhecimento de lesões Faxinal gestante violência domestica
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