Gestação Rara: Vaca dá à luz a trigêmeos em Jardim Alegre

Um caso raro de nascimento de bezerros trigêmeos foi registrado na manhã desta segunda-feira (20) em Jardim Alegre.

Os animais da raça Nelore nasceram na fazenda SDS, próximo a Balsa do Marolo. O produtor rural Carlos, dono do animal, disse que se surpreendeu com o nascimento dos três bezerros. que nasceram respirando bem, saudáveis e fortes

Tanto a vaca quanto o bezerros são da raça Nelore. Os três bezerros nasceram respirando bem, saudáveis e fortes.

A gestação ocorreu por inseminação artificial. A chance de uma gravidez de trigêmeos ocorrer é de 1 para cada 100.000 animais.

* As informações são do radialista Juliano Barbosa