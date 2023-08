Genro e sogro são presos com revólver e drogas em São João do Ivaí

Um homem e o genro dele foram presos na noite desta quinta-feira (17), após um deles efetuar um disparo de arma de fogo em São João do Ivaí. A situação foi registrada por volta das 19h30, após uma briga na Rua Marialva.

Conforme o boletim da PM, um homem compareceu ao destacamento policial informando que teria sido agredido. Segundo relato, o autor do crime, além de agredi-lo com socos e pontapés, deferiu algumas coronhadas com um revólver no rosto da vítima. Depois, efetuou um disparo de arma de fogo para o alto.

Os policiais se deslocaram para o local e encontraram o agressor em frente a residência dele. Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele e no imóvel. Buscas foram feitas então na casa do sogro, que confirmou a briga e disse que ouviu um barulho semelhante a um disparo, porém estava no banheiro e não viu os fatos.

Na residência do sogro, os policiais encontraram um pote azul com 16 porções de maconha, pronta para a venda, pesando 74 gramas, além de um revólver calibre 38 SPL, marca EIBAR carregado com quatro munições intactas calibre 38, e um estojo deflagrado, além de três munições intactas.



Ambos receberam voz de prisão e, no momento em que eram conduzidos para o camburão da viatura, a filha do agressor investiu contra a vítima, com tapas e ameaças de morte, sendo necessário ser contida pela equipe, agredindo os policiais com chutes e posteriormente chutando a porta da viatura.

Os envolvidos foram conduzidos a Delegacia de Polícia Civil da cidade. Ainda segundo a PM, o agressor é alvo de diversas denúncias por práticas ilícitas como tráfico de entorpecentes e receptação.

