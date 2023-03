Genro e sogra são presos em Ivaiporã suspeitos de tráfico de drogas

Da Redação

A ação da ROTAM foi na Travessa Alvorada no início da noite de quarta-feira

A equipe ROTAM da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar de Ivaiporã prendeu no início da noite de quarta-feira (8), um homem e uma mulher suspeitos de tráfico de drogas na Travessa Alvorada, Vila Monte Castelo, em Ivaiporã no Centro Norte do Paraná.

A guarnição realizava patrulhamento pelo local, avistou um Vectra parado onde um indivíduo em seu interior se abaixou ao notar a presença da viatura.

Ao mesmo tempo foi visto outro rapaz saindo da casa, sendo realizado abordagem e encontrado com ele quatro pedras de crack. Ele relatou aos policias que que havia acabado de adquirir na casa de onde saiu.

Foi deslocado até a casa, porém, um suspeito que estava no quintal correu e colocou algo na boca e engoliu. Nas buscas foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 140,00. O abordado se recusou atendimento médico, oferecido a ele devido a substância entorpecente engolida.

No momento da prisão houve grande correria no interior da casa do abordado e também na residência da sogra dele, sendo encontrado uma pedra de crack que pesou 2,06 gramas, suficiente para fazer aproximadamente 16 pedras.

Diante do flagrante, a mulher também recebeu voz de prisão. Questionada se haveria mais droga em sua casa, respondeu que não e autorizou as buscas.

Foram realizadas buscas na casa na presença da moradora e foram localizados R$3.526,00 reais em vários cômodos e um invólucro contendo 9,95 gramas de crack,

Ao ser questionada afirmou que não possuía qualquer valor em espécie em sua casa, que seu dinheiro estava todo no banco.

Residência do genro

Na casa do genro que mora vizinho à sogra e já teve outras duas passagens em 2011 e 2016 por tráfico de drogas foi localizado e apreendido R$4.919,00, seis celulares e ainda a quantia de 83 sacos plásticos zip-lock, normalmente utilizados para embalar maconha ou cocaína.

Diante dos fatos o genro e a sogra foram encaminhados a 54ª Delegacia de Polícia Civil juntamente com as drogas, dinheiro e celulares para as providências cabíveis.

As equipes RPA de Ivaiporã prestaram apoio, as buscas nas mulheres envolvidas foram realizadas por policial feminina.

O condutor do veículo Vectra foi liberado, tendo em vista que nada de ilícito foi localizado com ele, o qual afirmou que estava apenas esperando seu irmão viciado em drogas.

