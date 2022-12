Genro diz a polícia que sogro é suspeito de atear fogo em carro

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada desta quinta-feira (22) para atendimento de um incêndio em um carro na Av. Castro Alves, em Lunardelli. A vítima disse à polícia que o sogro seria suspeito de atear fogo no veículo.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, os policiais foram acionados por volta das 0h20 para atendimento a um suposto incêndio criminoso, no centro da cidade.

No local, em contato com o proprietário do VW Gol branco incendiado, ele relatou que teve uma pequena discussão com seu sogro na data anterior e que suspeitava de que ele tenha cometido a ação criminosa.

O veículo pegou fogo na parte traseira direita próxima do tanque de combustível e também na parte frontal direita próxima do para-brisa. Também foi encontrado uma garrafa com cheiro de gasolina próximo da parte traseira.

A vítima relatou ainda que com ajuda de alguns populares e vizinhos de sua sogra conseguiram apagar o fogo. O veículo estava estacionado na frente da casa da sogra, desde às 21 horas da noite anterior.

