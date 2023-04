Gato preso em motor de carro mobiliza Defesa Civil em Jandaia do Sul

Da Redação

A Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada nesta terça-feira (25) para uma ocorrência curiosa no centro do município. Funcionários de Governo do Paraná solicitaram a ajuda da guarnição para retirar um filhote de gato que estava preso no motor de um carro.

Segundo a equipe da Defesa Civil, o veículo estava estacionado e os servidores escutaram o animal. Os bombeiros foram ao local e demoraram aproximadamente 10 minutos para retirar o gato, utilizando apenas o macaco hidráulico do carro.

Após a retirada do filhote, segundo a corporação, ele foi entregue a um popular que estava no local.

Nas redes sociais, a Defesa Civil compartilhou o serviço feito pelos agentes: "Foi um 'resgate' realizado pela guarnição de serviço. Nosso amiguinho estava preso no motor do veículo".

