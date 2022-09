Gato Maracajá é atropelado e morto entre Marilândia e Rio Bom

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um espécie de gato do mato que está na lista de animais que estão perdendo populações por conta da redução de áreas de matas, foi atropelado e morto na madrugada desta sexta-feira, na PR 563, na divisa entre Rio Bom e Marilândia do Sul. O gato maracajá, ou maracajá-peludo, costuma frequentemente ser confundido com filhote de onça pintada, por conta das características e cores da pelagem.

continua após publicidade .

Nos últimos dias, foram registrados flagrantes de pumas em três cidades do Vale do Ivaí, entre elas, Marilândia do Sul.

LEIA MAIS: https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/pumas-sao-flagrados-em-tres-municipios-da-regiao-veja-o-video-684860?d=1

continua após publicidade .

O animal morto foi encontrado por populares, que acionaram a Polícia Militar e a vigilância sanitária, de Rio Bom. O biólogo Fernando Felipe, de Apucarana, informou que o corpo do animal deve ser levado para a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Monte Sinai, em Mauá da Serra, onde deve ser taxidermizado e ser usado no museu e nas ações de educação ambiental.

Fernando Felipe explica que o Maracajá é um felino de pequeno porte, com peso médio de 3 quilos na fase adulta e que é muito comumente confundido com filhote de onça pintada. O animal tem hábitos noturnos. O espécime, um macho adulto, deve ter sido atropelado durante a madrugada, quando provavelmente se assustou com os faróis do carro. “Infelizmente, as rodovias cortam as matas, cada vez menores, e os animais acabam atropelados no trânsito. Em caso de atropelamentos de animais silvestres, as pessoas devem mesmo informar aos órgãos ambientais para que se faça o registro”, ensina.

LEIA MAIS: https://tnonline.uol.com.br/noticias/vale-do-ivai/cameras-flagram-movimentacao-de-onca-parda-e-filhote-em-marilandia-677028?d=1

continua após publicidade .

Conforme a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o gato-maracajá, consta como animal “quase ameaçado”, por conta da acentuada redução da população por conta da perda dos habitats naturais, com os desmatamentos para avanço das áreas agrícolas e urbanas.

Siga o TNOnline no Google News