“Gato” de energia é flagrado pela Copel em Ivaiporã e PM é acionada

A equipe de serviço da 6ª CIPM foi acionada na tarde desta quarta-feira (10), via Copom, para atender uma situação de furto de energia elétrica, na Avenida Brasil, em Ivaiporã.

continua após publicidade

No local, a equipe fez contato com funcionários da Copel, que relataram que, no período da manhã, constataram um furto de energia, pois não havia medidor, apenas uma ligação direta dos fios. Foi confeccionada uma notificação em nome do morador da residência para ser entregue posteriormente.

- LEIA MAIS: Marido mata esposa e sogra, e em seguida tira a própria vida no PR

continua após publicidade

Pela manhã, a ligação irregular foi desfeita e a fiação regularizada. No entanto, no período da tarde, quando os funcionários da Copel passavam novamente pelo local, visualizaram as caixas de energia abertas e constataram que as ligações irregulares haviam sido refeitas. Além disso, havia ocorrido um curto-circuito.

Enquanto os funcionários da Copel estavam no local, o autor chegou e desfez o “gato” na frente deles.

Os envolvidos foram encaminhados para a 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC). Os funcionários da Copel possuem imagens do “gato”.

Siga o TNOnline no Google News