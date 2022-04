Garupa fica ferido em acidente entre carro e motocicleta

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) registrou na noite de sexta-feira (11), uma batida entre um carro e uma moto, em Ivaiporã. O garupa que ficou ferido, e acabou sendo deixado no local , motociclista e condutor do carro envolvidos se evadiram. A vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros até a UPA de Ivaiporã

continua após publicidade .

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial em patrulhamento pela Av. Itália na esquina com Rua Portugal avistou um rapaz caído no meio da rua. Foram informados que a equipe do Corpo de Bombeiros já tinha sido acionada e estava se deslocando para atendimento.

Foi verificado que teria ocorrido uma colisão entre auto e moto, onde tanto o Gol prata quanto a motocicleta que se envolveram no acidente se evadiram do local. A Vítima que era garupa da motocicleta ficou machucado caído ao chão. Ele confirmou que estava de carona com um amigo.

continua após publicidade .

Os policiais prestaram apoio para o Corpo de Bombeiros durante atendimento. Logo após realizaram patrulhamento tentando encontrar os veículos envolvidos, porém sem êxito.