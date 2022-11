Garoto invade casa em Marilândia e furta celular enquanto dono dormia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O celular foi furtado enquanto a vítima dormia, no sofá

A Polícia Militar de Marilândia do Sul descobriu um caso de invasão a domicílio e furto que havia acabado de acontecer ao abordar um adolescente, em atitude suspeita, caminhando pelo centro da cidade.

O rapaz, de apenas 15 anos, mas que já é conhecido por conta do envolvimento em ocorrências policiais, estava com um telefone celular e não soube explicar a procedência do aparelho. Na checagem, os policiais viram que a imagem de proteção de tela eram duas crianças, que foram reconhecidas como sendo filhas de um morador da cidade.





A equipe da Polícia Militar fez contato com o morador, que informou que havia acabado de perceber o sumiço do celular. O homem contou que havia se deitado no sofá com o celular na mão, dormiu e só se deu conta do furto quando acordou.

A vítima reconheceu o aparelho encontrado com o adolescente, que confessou ter invadido a casa e furtado o aparelho enquanto o homem dormia. Os policiais acionaram o Conselho Tutelar para acompanhar o caso e o adolescente foi levado até a delegacia da Polícia Civil da cidade.

