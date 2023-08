Galeria é alvo de furto em Faxinal; cinco lojas foram invadidas

A Galeria Gado Forte, localizada na Av. Brasil, 677, no centro de Faxinal, foi alvo de criminosos e cinco lojas foram furtadas entre a noite de terça-feira (15) e a madrugada de quarta-feira (16).

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar no início da manhã, pela proprietária da empresa Joelma Baur Maquiagem e Estética Avançada.

Ela compareceu ao destacamento policial e informou que cinco das seis lojas da galeria foram alvo dos criminosos.

Disse ainda, que a ação dos criminosos foi notada pelo proprietário de outra loja que também foi furtada, e ligou para ela informando que sua loja se encontrava com as portas semiabertas e com as luzes acesas.

Somente na loja da solicitante foi levado diversos aparelhos, um de rádio frequência, um de ultrassom, um de vapor de ozônio, um de endermologia e outro de alta frequência Hibramed.

A PM confeccionou o B.O.U que foi encaminhado para a Polícia Civil, que segue investigando o furto qualificado.

