Gado é furtado no Bairro da Escrita, em Rosário do Ivaí

Três cabeças de gado foram furtadas de um sítio, no último final de semana, entre sábado (8) e domingo (9), na localidade de Bairro da Escrita, em Rosário do Ivaí. A denúncia foi registrada na quinta-feira (13), no Destacamento da Polícia Militar (DPM).

O proprietário relatou que foram levados do sítio, três cabeças de gado, sendo elas cruzadas com gado leiteiro pesando aproximadamente seis arrobas, duas de cor preta e uma mais clara, com a marca JI na perna esquerda.

Ao fazer a verificação na cerca do sitio percebeu que um fio de arame estava solto abrindo espaço para o gado passar. Disse ainda, que procurou nas proximidades e nos sítios próximos, porém, os animais não foram localizados.