Futsal: times da região se preparam para a Série Bronze do Paranaense

Equipe do Barca Mauaserrana, de Mauá da Serra

Além do Apucarana Futsal, que disputa a Série Prata do Campeonato Paranaense, outros times de futsal do Vale do Ivaí se preparam para o início da Série Bronze do estadual, que começa na próxima semana, dia 1º de abril. Este ano a competição contará com 35 equipes na disputa. O Grupo F do torneio tem os times Barca Mauaserrana, Ivaiporã Futsal, Manoel Ribas, Barbosa Ferraz e Pitanga Futsal.

Em seu segundo ano disputando o campeonato, o Ivaiporã Futsal, treinado por Silvinho, estreia fora de casa contra o Pitanga Futsal, no Ginásio Lolo Cleve, às 20h. Vice-presidente do clube, Lucas Felipe Dos Santos acredita que a equipe, composta majoritariamente por atletas da cidade, possa conseguir o acesso à sonhada Série Prata.

"Nossa expectativa é grande, nossos atletas vêm da categoria de base e grande parte é composta por jogadores de Ivaiporã. O principal objetivo é o acesso, temos nos preparados para isso, acreditando na qualidade do elenco e na experiência do treinador. A gente acredita sim no acesso à Série Prata, vamos trabalhar para isso", afirmou Lucas.

fonte: Divulgação Time do Ivaiporã Futsal, que estreia dia 1º de abril

Outro time do Vale do Ivaí é o Barca Mauaserrana, de Mauá da Serra. O time fez sua primeira participação na Série Bronze do Paranaense em 2019, mas por conta da pandemia o clube suspendeu as atividades e está retornando neste ano com muitos dos atletas que participaram da última temporada.

Em 2019 a equipe caiu nas oitavas de finais. O objetivo para esse ano é ir mais longe e a diretoria tenta montar um time competitivo para a disputa da competição, conforme conta o presidente e idealizador do projeto Paulo Sérgio Xavier do Nascimento. "Hoje o clube é formado de atletas da cidade. Já contamos com mais de 40 patrocinadores e vamos buscar atletas de fora, estamos ainda negociando com alguns para fechar o grupo", disse o presidente, que ainda busca um treinador para a equipe.

O Barca Mauaserrana joga a primeira partida em casa, no Ginásio Macedão, contra o time de Manoel Ribas, às 20h. A primeira fase da Série Bronze, de acordo com a Federação Paranaense de Futsal, deve acontecer até o dia 10 de junho. Apenas quatro times sobem para a Série Prata.

