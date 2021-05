Futsal Sub16 e Sub17 de Ivaiporã vai disputar a Taça Paraná

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

As equipes de futsalmasculino Sub16 e Sub17 de Ivaiporã disputarão a Taça Paraná de Futsal – sob o comando do professor Silvinho.

O nível é considerado elevado. Mas o diretor do Departamento Municipal de Esporte, Marcelo Kloster, acredita que as equipes de Ivaiporã podem obter bons resultados.

Segundo Marcelo Kloster os jovens são o futuro do município e com investimentos é possível melhorar a saúde e a qualidade de vida. “Estamos fazendo uma seleção do município para participar da competição”, avisou Marcelo Kloster.