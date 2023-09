Futebol 7, vôlei e futsal de Ivaiporã estão na fase final dos Japs

Ivaiporã estará presente na Fase Final do 65º Jogos Abertos do Paraná (Japs)

Em novembro, a cidade de Ivaiporã estará presente na Fase Final do 65º Jogos Abertos do Paraná (Japs), em Pato Branco, competindo nas seguintes modalidades: futebol 7 (vice-campeões), vôlei masculino, futsal masculino e futsal feminino (também vice-campeões).

É importante destacar que as equipes de futebol 7 e vôlei conquistaram o título direto devido aos excelentes desempenhos em 2022. Essas equipes classificaram-se entre as 12 melhores do Estado durante a Fase Macrorregional do 65º Japs.

O secretário municipal de Esporte da Prefeitura de Ivaiporã, Silvio José, que participou como técnico em edições anteriores dos Japs, fez uma avaliação positiva da Fase Macrorregional 2023, que ocorreu em Ivaiporã de 1º a 3 de setembro. “Agradeço ao prefeito Carlos Gil, vice-prefeito Marcelo Reis, treinadores e aos atletas pela dedicação e determinação demonstradas durante os treinamentos e as competições”, afirmou Silvio José.



Os jogos em Ivaiporã foram realizados no Ginásio do IFPR (basquetebol), Sesc (voleibol), Ginásio de Esporte Alcebíades Alves (futsal), Ginásio de Esportes Gilberto Tadeu Silva (handebol) em Jardim Alegre, Winner Beach Club de Ivaiporã (futebol 7 e vôlei de areia) e no Parque Jardim Botânico (futebol 7 e vôlei de praia).

Parceria

O supervisor técnico dos Jogos Oficiais do Paraná, Richarde César Salvador, elogiou a excelente infraestrutura física de Ivaiporã e destacou a parceria bem-sucedida entre o setor público e privado na realização do evento. Além disso, enalteceu o comprometimento do secretário municipal de Esporte, Silvio José, e da respectiva equipe. “Esperamos que Ivaiporã volte a sediar mais eventos esportivos estaduais, porque a cidade realmente tem estruturas”, reforçou o supervisor técnico.

Valdir Carvalho, chefe da Regional 12 da Paraná Esporte, também agradeceu à gestão de Carlos Gil e Marcelo Reis, elogiando as instalações de Ivaiporã como algumas das melhores do Vale do Ivaí. “O secretário municipal de Esporte, Silvio José, faz um trabalho magnífico e demonstra que Ivaiporã tem potencial para sediar uma Fase Final dos Japs”, referiu Valdir Carvalho.

Compromisso

O vice-prefeito Marcelo Reis parabenizou as equipes pelo desempenho nos Japs. “Estas conquistas são fruto do esforço da equipe técnica e dos atletas. Por isso, reafirmo o nosso compromisso de continuar promovendo e apoiando o esporte”, avisou Marcelo Reis.

Os resultados alcançados nos Japs são vistos pelo prefeito Carlos Gil como reflexo do talento e da dedicação do secretário, treinadores e dos atletas. “Continuaremos apoiando o esporte em Ivaiporã e trabalhando para alcançar mais conquistas”, avisou o prefeito.

A Fase Macrorregional dos Jogos Abertos do Paraná é uma iniciativa do Governo do Estado, com o apoio das Prefeituras de Ivaiporã, Irati, Terra Rica e Dois Vizinhos.

