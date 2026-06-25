Fusca pega fogo e é destruído em estrada rural de Jardim Alegre

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Um Fusca ficou completamente destruído após pegar fogo por volta das 13h30 desta quinta-feira (25), na estrada rural do Jardim Florestal, em Jardim Alegre, entre a comunidade Palmeirinha e a PR-466.

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para combater o incêndio. Segundo o motorista, o veículo era emprestado de um amigo. Ele contou que seguia em direção à PR-466, quando as chamas começaram na região do motor.

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O fogo se espalhou rapidamente e não foi possível conter o incêndio antes da chegada da equipe dos bombeiros. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na estrada ficou interrompido por cerca de 40 minutos até a conclusão do combate ao incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

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Bombeiros combatem as chamas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado Bombeiros combatem as chamas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

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