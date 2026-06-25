Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
INCÊNDIO

Fusca pega fogo e é destruído em estrada rural de Jardim Alegre

Incêndio começou no motor do veículo; trânsito ficou interrompido por cerca de 40 minutos

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 15:18:06 Editado em 25.06.2026, 15:17:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Fusca pega fogo e é destruído em estrada rural de Jardim Alegre
Autor Fusca ficou totalmente destruído; ninguém ficou ferido - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

Um Fusca ficou completamente destruído após pegar fogo por volta das 13h30 desta quinta-feira (25), na estrada rural do Jardim Florestal, em Jardim Alegre, entre a comunidade Palmeirinha e a PR-466.

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para combater o incêndio. Segundo o motorista, o veículo era emprestado de um amigo. Ele contou que seguia em direção à PR-466, quando as chamas começaram na região do motor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Caminhão da coleta de lixo perde o freio e atinge carro em São João do Ivaí

O fogo se espalhou rapidamente e não foi possível conter o incêndio antes da chegada da equipe dos bombeiros. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito na estrada ficou interrompido por cerca de 40 minutos até a conclusão do combate ao incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Fusca pega fogo e é destruído em estrada rural de Jardim Alegre
AutorBombeiros combatem as chamas - Foto: TN Online/Ivan Maldonado

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente automotivo Corpo de Bombeiros FUSCA incêndio de veículo Jardim Alegre Segurança no Trânsito
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV