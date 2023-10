Fusca derruba cinco motos durante manobra em Ivaiporã

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Militar (PM) de Ivaiporã foi acionada por volta das 10h50, em atendimento a ocorrência de acidente de trânsito na Av. Brasil, em Ivaiporã. O caso que envolveu cinco motos em um fusca foi em frente à Loja Bellos Pés.

O solicitante, proprietário de uma motocicleta, relatou a PM que ele havia estacionado sua moto próximo a outras no local designado para motocicletas. Entretanto, um senhor conduzindo um VW/Fusca durante manobra derrubou diversas motos, incluindo a sua.

O solicitante conseguiu anotar a placa do Fusca, que se evadiu do local. Vale ressaltar que o veículo em questão estava emplacado no município de Curitiba (PR). Foram atingidas três motocicletas Honda BIZ 125, uma moto Honda CG 160 FAN, e uma Honda NXR125 BROS ES.

Por fim, os proprietários das motocicletas não demonstraram interesse em representar. Eles ajudaram a levantar suas motos e informaram que, se necessário no futuro, recorreriam ao boletim de ocorrência da PM.

