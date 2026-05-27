Fusca capota após sair de estrada rural em Arapuã

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um Fusca capotou na manhã desta terça-feira (27) na Estrada Alto Lajeado, km 2, na zona rural de Arapuã. A ocorrência foi registrada por volta das 9h20, conforme informações da 1ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar (1ª CIBM).

De acordo com os dados iniciais divulgado por populares, o carro saiu da estrada rural e invadiu uma área de pastagem antes de capotar. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente deixa dois mortos no acesso ao Distrito de São José em Jandaia do Sul

Imagens feitas no local mostram o veículo tombado em meio ao pasto, próximo à margem da estrada. Equipes foram mobilizadas para prestar apoio na ocorrência.

Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor, no entanto segundo testemunhas não houve feridos graves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos







