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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Fusca capota após sair de estrada rural em Arapuã

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no km 2 da Estrada Alto Lajeado

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 17:43:18 Editado em 27.05.2026, 21:35:24
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Fusca capota após sair de estrada rural em Arapuã
Autor A ocorrência foi registrada por volta das 9h20 - Foto: Blog do Berimbau

Um Fusca capotou na manhã desta terça-feira (27) na Estrada Alto Lajeado, km 2, na zona rural de Arapuã. A ocorrência foi registrada por volta das 9h20, conforme informações da 1ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar (1ª CIBM).

De acordo com os dados iniciais divulgado por populares, o carro saiu da estrada rural e invadiu uma área de pastagem antes de capotar. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

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LEIA MAIS: Acidente deixa dois mortos no acesso ao Distrito de São José em Jandaia do Sul

Imagens feitas no local mostram o veículo tombado em meio ao pasto, próximo à margem da estrada. Equipes foram mobilizadas para prestar apoio na ocorrência.

Até o momento, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor, no entanto segundo testemunhas não houve feridos graves.

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