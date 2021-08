Da Redação

Furtos de fios de energia voltam a acontecer na região

Os furtos de fios de energia voltaram a causar problemas de abastecimento na região. Nesta quinta-feira (5), o alvo dos bandidos foi a unidade de captação de água da Sanepar do Rio Marumbizinho.

O furto ocorreu durante a madrugada e técnicos levaram todo o dia para realizar a manutenção, encerrada por volta das 16h30. A previsão é que a normalização do abastecimento aconteça ainda nesta quinta.

Essa é a segunda vez que a unidade foi furtada em menos de 10 dias. No último dia 26, um furto também deixou a cidade temporariamente sem água. Nesta semana, o abastecimento também foi interrompido em Borrazópolis pelo mesmo motivo.

A ação dos bandidos está inclusive mobilizando prefeitos da região. Em Apucarana, onde pelo menos 26 furtos foram registrados pela Sanepar nos últimos doze meses, foi criada uma força-tarefa formada pelas forças de segurança do município articulada pelo prefeito Junior da Femac.

O problema também foi discutido pelo prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior, na última terça-feira em reunião com diretores da Sanepar, representantes da Polícia Civil e Militar e outras autoridades para entender a situação. Segundo o Lauro Júnior, a prefeitura está tomando todas as providências para que a situação seja resolvida de forma definitiva, evitando que a população seja prejudicada.

A fiação se tornou alvo de bandidos por conta da valorização do cobre, principal matéria-prima dos cabos. Cotado em dólar, o produto tem alcançado altos valores. Nas lojas especializadas, 100 metros de fiação de alta tensão pode chegar até R$ 2,5 mil.