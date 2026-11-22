Criminosos arrombaram o cadeado do portão principal e a porta do armário de estrutura de telefonia em Porto Ubá

Moradores do distrito de Porto Ubá, no município de Lidianópolis (PR), voltaram a ficar sem comunicação móvel após criminosos invadirem a estação de telefonia da região. O alvo da ação foi o conjunto de baterias que alimenta a antena, cujo furto interrompeu a prestação do serviço no local.

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A invasão foi descoberta logo após a queda repentina do sinal. Para acessar os componentes, o cadeado do portão principal foi rompido e a porta do armário de transmissão acabou arrombada. Além de levarem as baterias, os autores do crime danificaram parte da infraestrutura, deixando diversos cabos do sistema de telefonia expostos e a caixa de força aberta.