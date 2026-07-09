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FURTO QUALIFICADO

Furto em residência termina com tentativa de extorsão em Jardim Alegre

Criminosos invadiram a casa, levaram a moto, notebook e perfumes. Horas depois, um homem exigiu R$ 1.200 para devolver o veículo.

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 08:16:57 Editado em 09.07.2026, 08:16:53
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Furto em residência termina com tentativa de extorsão em Jardim Alegre
Autor Destacamento da Polícia Militar de Jardim Alegre - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma motocicleta foi furtada em Jardim Alegre na manhã de quarta-feira (8), após criminosos invadirem uma residência. Além do veículo, os suspeitos levaram um notebook e quatro perfumes. Horas depois, a moradora recebeu uma ligação com uma exigência de R$ 1.200 para recuperar a motocicleta. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a moradora saiu para trabalhar por volta das 8h. Quando voltou para casa, às 11h30, encontrou uma janela aberta e os cômodos revirados.

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Em seguida, ela percebeu que a chave da motocicleta havia desaparecido. O veículo também não estava mais no local onde havia sido estacionado.

Além da motocicleta, os criminosos furtaram um notebook Asus, de cor prata, e quatro perfumes.

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A equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região. No entanto, nenhum suspeito foi localizado e os objetos furtados não foram recuperados.

Tentativa de extorsão

Ainda na noite de quarta-feira, a vítima voltou a procurar a Polícia Militar após receber uma ligação anônima.

Segundo o boletim de ocorrência, ela havia divulgado o furto da motocicleta nas redes sociais. Pouco depois, um homem afirmou que estava com o veículo.

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O suspeito disse que havia comprado a motocicleta por R$ 1.200 e exigiu o mesmo valor para devolvê-la. Para receber o dinheiro, ele informou uma chave Pix.

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A moradora desconfiou da proposta e não realizou o pagamento, por acreditar que se tratava de um golpe.

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Diante da situação, a Polícia Militar registrou um segundo boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o furto e a tentativa de extorsão para identificar os envolvidos.

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