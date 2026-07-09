Furto em residência termina com tentativa de extorsão em Jardim Alegre

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criminosos invadiram a casa, levaram a moto, notebook e perfumes. Horas depois, um homem exigiu R$ 1.200 para devolver o veículo.

Uma motocicleta foi furtada em Jardim Alegre na manhã de quarta-feira (8), após criminosos invadirem uma residência. Além do veículo, os suspeitos levaram um notebook e quatro perfumes. Horas depois, a moradora recebeu uma ligação com uma exigência de R$ 1.200 para recuperar a motocicleta. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Polícia Militar, a moradora saiu para trabalhar por volta das 8h. Quando voltou para casa, às 11h30, encontrou uma janela aberta e os cômodos revirados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Vítima de golpes de faca em São João do Ivaí morre no hospital

Em seguida, ela percebeu que a chave da motocicleta havia desaparecido. O veículo também não estava mais no local onde havia sido estacionado.

Além da motocicleta, os criminosos furtaram um notebook Asus, de cor prata, e quatro perfumes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe da Polícia Militar realizou buscas pela região. No entanto, nenhum suspeito foi localizado e os objetos furtados não foram recuperados.

Tentativa de extorsão

Ainda na noite de quarta-feira, a vítima voltou a procurar a Polícia Militar após receber uma ligação anônima.

Segundo o boletim de ocorrência, ela havia divulgado o furto da motocicleta nas redes sociais. Pouco depois, um homem afirmou que estava com o veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O suspeito disse que havia comprado a motocicleta por R$ 1.200 e exigiu o mesmo valor para devolvê-la. Para receber o dinheiro, ele informou uma chave Pix.



📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

A moradora desconfiou da proposta e não realizou o pagamento, por acreditar que se tratava de um golpe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante da situação, a Polícia Militar registrou um segundo boletim de ocorrência. A Polícia Civil investiga o furto e a tentativa de extorsão para identificar os envolvidos.