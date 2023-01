Furto em Manoel Ribas termina em troca de tiros, um homem foi preso

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma tentativa de furto a uma residência de Manoel Ribas acabou em troca de tiros com a Polícia Militar (PM), ninguém se feriu. O caso foi por volta das 20h30 de quarta-feira (4), um homem de 30 anos foi preso.

continua após publicidade .

A Polícia Militar (PM) de Manoel Ribas foi chamada, após populares terem visto três indivíduos tentando arrombar as janelas de uma casa. Imediatamente os policiais foram para o local e ao ser dada ordem voz de abordagem, os indivíduos fugiram a pé.

- LEIA MAIS: Assaltantes aterrorizam moradores do Residencial Parque da Raposa

continua após publicidade .

Um dos suspeitos realizou disparos contra os policiais. Sendo então que um policial disparou nove vezes para revidar a injusta agressão. Dois saíram correndo por um lado e outro na direção oposta.

Após acompanhamento tático a pé, a PM conseguiu abordar um dos indivíduos, próximo ao estádio municipal.

Ele estava desarmado e tentou nova fuga, chegando a se chocar com a viatura e provocando danos no veículo, mas depois de muita resistência foi contido e algemado.

continua após publicidade .

Equipes policiais de Pitanga e Nova Tebas e dois investigadores foram acionados em apoio aos policiais de Manoel Ribas. Durante as diligências foi encontrado um Kia/Sportage próximo a casa que seria o alvo do furto.

O carro estava com as placas adulteradas e, ao verificar o chassi, foi constatado que era um carro com alerta de furto do dia 18 de dezembro, da cidade de Boa Esperança/PR.

Diante dos fatos, o detido e o carro foram entregues na Delegacia de Manoel Ribas, para as medidas de polícia judiciária.

Os policiais continuaram em diligências pela região, mas os foragidos não foram encontrados.

Siga o TNOnline no Google News