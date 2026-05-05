Furto em casa termina com incêndio por vingança em Marilândia do Sul

Uma idosa de 76 anos teve a casa furtada no centro de Marilândia do Sul (PR), na tarde desta segunda-feira (4). O caso, no entanto, desdobrou-se em um incêndio criminoso após o filho da vítima tentar se vingar da principal suspeita do crime.

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A moradora acionou a Polícia Militar após retornar de uma viagem e notar a falta de uma televisão, um celular, um botijão de gás e peças de roupas. Ela relatou aos policiais que, durante sua ausência, o filho levou uma vizinha para a residência, onde teriam consumido bebida alcoólica e drogas.

A suspeita é de que a mulher tenha furtado os objetos no momento em que o rapaz dormiu devido à embriaguez.

Ao acordar e descobrir o furto, o filho da idosa teria se exaltado e ateado fogo na casa da vizinha em retaliação. O incêndio gerou um segundo acionamento da polícia na cidade. A idosa foi orientada pelos militares e o caso agora segue para investigação da Polícia Civil.