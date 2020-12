Furto de gado é registrado em área rural de Novo Itacolomi - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (1), cerca de 17 cabeças de gado foram furtados na Estrada 300 Alqueires, em Novo Itacolomi.

De acordo com as informações, a solicitante relatou que a cerca da fazenda foi rompida e do pasto foram subtraídas cerca de 16 animais. O administrador do local relatou que o gado, provavelmente, foi furtado durante a madrugada.

Conforme o relato do administrador, abriram a cerca e passaram as cabeças de gado pela estrada e, logo em seguida, abriram a cerca de um sítio que fica nas proximidades, onde adentraram com as 16 cabeças de gado e pegaram mais um animal dessa propriedade. A suspeita é que na sequência foram até um embarcador, onde foi utilizado um caminhão para transportar os animais.