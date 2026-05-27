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FURTO QUALIFICADO

Furto de fios em rede de água deixa moradores sem energia em Jardim Alegre

Equipamentos e fios foram levados de sistema de distribuição na zona rural; polícia fez buscas na região

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 08:36:22 Editado em 27.05.2026, 08:36:17
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Furto de fios em rede de água deixa moradores sem energia em Jardim Alegre
Autor Furto comprometeu o funcionamento da estrutura utilizada no abastecimento da região - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

A Polícia Militar registrou um caso de furto qualificado na manhã de terça-feira (26) na área rural de Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. O crime atingiu uma rede de distribuição de água e causou interrupção no fornecimento de energia na localidade afetada.

Segundo a PM, a equipe foi chamada para atender a ocorrência em uma propriedade localizada na Rua Um, Lote 13. No local, a moradora mostrou os pontos danificados e relatou que criminosos furtaram fios, cabos de proteção e o registro do sistema.

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Ainda conforme a polícia, o furto comprometeu o funcionamento da estrutura utilizada no abastecimento da região rural.

Após o registro da ocorrência, os policiais realizaram patrulhamento e buscas nas proximidades na tentativa de localizar suspeitos envolvidos no crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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