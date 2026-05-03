Furto de fios em Arapuã deixa Vila Rural sem abastecimento de água

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Moradores da Via rural de Arapuã registraram um furto de fios neste sábado (2), após criminosos levarem cerca de 40 metros de fiação elétrica da bomba do poço responsável pelo abastecimento de água da comunidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada no fim da tarde e esteve no local para atender a ocorrência de furto qualificado na estrada da Vila Rural.

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A moradora que procurou a polícia relatou que percebeu o crime ao notar a falta de funcionamento da bomba.

Com isso, o sistema que abastece a Vila Rural foi afetado, gerando preocupação entre os moradores da região.

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Diante da situação, a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais. Foi confeccionado o boletim de ocorrência que encaminhado à Delegacia Regional de Polícia (DRP), que deve investigar o caso.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

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