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FURTO QUALIFICADO

Furto de fiaçãos é registrado em usina solar de Jardim Alegre

Funcionários perceberam o crime após a usina deixar de gerar energia por cerca de um dia

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:28:48 Editado em 07.07.2026, 08:28:45
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Furto de fiaçãos é registrado em usina solar de Jardim Alegre
Autor Furtos em usina solar deixaram prejuizos - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um furto qualificado foi registrado na área rural de Jardim Alegre, na região da Rodovia PR-82. Criminosos invadiram uma usina de placas solares instalada na Pedreira Azambuja e levaram aproximadamente 1.000 metros de fios elétricos, causando prejuízo ao funcionamento do sistema.

De acordo com a Polícia Militar, um funcionário da empresa acionou a equipe após perceber que a usina havia parado de gerar energia. Ao verificar o local, constatou que o furto ocorreu entre a noite de quinta-feira (2) e a madrugada de sexta-feira (3), embora a falta dos cabos só tenha sido percebida no sábado (4).

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Segundo o relato, os criminosos entraram na propriedade passando por cima da cerca. Em seguida, utilizaram uma ferramenta para cortar a grade que protege os inversores das placas solares e removeram toda a fiação instalada.

Até o momento, não há informações sobre a autoria do crime. O caso foi registrado pela Polícia Militar e deve ser investigado pela Polícia Civil.

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furto qualificado investigação policial Jardim Alegre prejuízo energético Rodovia PR-82 usina de placas solares
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