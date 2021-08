Furto de cabos de energia deixa Borrazópolis sem água

Da Redação

Tentativa furto de cabos de energia elétrica foi na unidade de captação Rio Laranja Doce

Moradores de Borrazópolis terão o abastecimento de água comprometido nesta quarta-feira (4), devido a tentativa furto de cabos de energia elétrica da Sanepar que ocorreu na unidade de captação Rio Laranja Doce.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite de terça-feira (3), por volta das 23h40. Na subestação, os policiais conversaram com o funcionário da Sanepar. Ele relatou foi ao local, após verificar uma queda de energia.

Quando chegou na unidade de captação de água no Rio Laranja Doce, o funcionário se deparou com toda a fiação de energia cortada. Porém com a chegada dele, os autores se evadiram tomando rumo ignorado.

Foi encontrado no local algumas ferramentas, chave de fenda, pá e picareta, utilizadas na tentativa de furto e deixadas para trás pelos autores.