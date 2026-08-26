Furto de bicicleta em Ivaiporã mobiliza a Polícia Militar
Ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (25), na Av. Souza Naves
A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto de bicicleta em Ivaiporã na noite de terça-feira (25), na Avenida Souza Naves, no Centro. O solicitante relatou o possível furto.
Segundo a PM, ele não apresentou documentos pessoais, endereço ou outro meio de identificação. Informou apenas o local de trabalho da mãe.
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Por isso, os policiais orientaram o homem a buscar os documentos antes de acionar novamente a equipe. Ele também poderia procurar a delegacia.
Na sequência, os policiais fizeram patrulhamento pela região para localizar a bicicleta, que seria azul.
A marca e o modelo também não foram informados aos policiais. Até o fim do atendimento, a bicicleta não havia sido localizada.
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