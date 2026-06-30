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CRIMINALIDADE

Furto de bicicleta é registrado durante a madrugada em Ivaiporã

Vítima informou que percebeu o desaparecimento da bicicleta enquanto estava em um posto de combustíveis

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 09:29:24 Editado em 30.06.2026, 09:29:13
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Furto de bicicleta é registrado durante a madrugada em Ivaiporã
Autor Polícia Militar fez buscas após o registro de furto de uma bicicleta BMX - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um furto de bicicleta em Ivaiporã foi registrado na madrugada desta terça-feira (30), por volta das 0h56, na Avenida Souza Naves, no Centro. A Polícia Militar foi abordada pela vítima durante patrulhamento, após ela perceber o desaparecimento da bicicleta enquanto estava em um posto de combustíveis em frente à torre.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que desconfia que um amigo possa ter pego a bicicleta, porém sem sua permissão. O veículo é uma BMX com quadro branco, aro traseiro cromado e cubo e mesa dianteiros na cor verde.

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Na sequência, a equipe realizou patrulhamento em locais onde a bicicleta poderia ser localizada. No entanto, as buscas não tiveram resultado.

Por fim, a vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis. O boletim de ocorrência foi confeccionado e o caso encaminhado à Polícia Judiciária para as providências legais.

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bmx boletim de ocorrência Furto de bicicleta ivaipora POLICIA MILITAR segurança urbana
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